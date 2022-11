Maandelijks luchtalarm moet Nederlandse mannen aansporen tot zelfonderzoek op teelbalkanker

Het maandelijkse luchtalarm in Nederland moet voor mannen het signaal worden om hun ballen te controleren op tekenen van teelbalkanker. De actie met de opvallende naam ‘Het Ballenalarm’ probeert mannen met een onlinespotje aan te sporen tot zelfonderzoek.

In een campagnevideo zijn een aantal mannen te zien die bij het afgaan van het luchtalarm spontaan de handen in de broek steken voor een controle. #laatallesvallenenpakjeballen is de begeleidende hashtag.

In het spotje wordt uitgelegd hoe mannen het zelfonderzoek kunnen uitvoeren. “Voel je iets geks? Laat je dan onderzoeken door een arts.”

Het initiatief wordt gesteund door het St. Antonius Ziekenhuis in de regio Utrecht, in het centrum van Nederland. Ook de Stichting Zaadbalkanker werkt mee aan de actie. Verschillende ziekenhuizen delen ook informatie op hun websites.

In Nederland wordt het luchtalarm telkens op de eerste maandag van de maand om 12 uur getest.