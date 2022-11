VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op klimaattop in Egypte: “Mensheid moet kiezen tussen solidariteit of collectieve zelfmoord”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft maandag tijdens de openingsceremonie van de top van staatshoofden en regeringsleiders op de klimaatconferentie COP27 in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de mensheid aangespoord om “samen te werken of te vergaan”. De mensheid moet kiezen tussen “solidariteit” of “collectieve zelfmoord”, stelde Guterres.