Loting voor play-offs Europa League levert topaffiche op tussen FC Barcelona en Manchester United

FC Barcelona en Manchester United staan tegenover elkaar in de play-offs voor deelname aan de achtste finales van de Europa League. De voetbalgrootmachten werden maandag bij de loting in het Zwitserse Nyon aan elkaar gekoppeld.

Barça eindigde in zijn poule van de Champions League derde na Bayern München en Inter Milaan en werd daardoor verwezen naar de Europa League. Man United werd in de poulefase van de Europa League tweede achter Real Sociedad. Het wordt voor de fans uitkijken naar een duel tussen wereldspitsen Robert Lewandowski (Barça) en Cristiano Ronaldo (ManU). De Catalanen spelen eerst thuis.

Jérémy Doku en Arthur Theate treffen met het Franse Rennes het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Het AS Monaco van coach Philippe Clement werd gekoppeld aan het Duitse Bayer Leverkusen. PSV, met Yorbe Vertessen en Johan Bakayoko in de kern, moet de wei in tegen het Spaanse Sevilla. De andere Nederlandse club, Ajax, werd gekoppeld aan het Duitse Union Berlin, tweede in zijn poule achter Union. Het AS Roma van coach José Mourinho kruist de degens met het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Juventus moet voorbij het Franse Nantes.

Belgisch vicekampioen Union hoeft als groepswinnaar geen tussenronde te spelen. Dante Vanzeir en co kennen hun tegenstander in de achtste finales op 24 februari wanneer er opnieuw wordt geloot.

Overzicht:

FC Barcelona (Spa) - Manchester United (Eng)

Juventus (Ita) - FC Nantes (Fra)

Sporting CP (Por) - Midtjylland (Den)

Shakhtar Donetsk (Oek) - Rennes (Fra)

Ajax (Ned) - Union Berlin (Dui)

Bayer Leverkusen (Dui) - AS Monaco (Fra)

Sevilla (Spa) - PSV (Ned)

Red Bull Salzburg (Oos) - AS Roma (Ita)