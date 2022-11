Spoorhinder bij Thalys tot 14 november

De hst-operator lijst onder meer per dag op welke treinen met vertrek in Brussel, Parijs, Amsterdam of Keulen niet zullen rijden. Vandaag/maandag gaat het om acht treinen, dinsdag om zeven treinen, woensdag en donderdag vier en tot slot donderdag 14 november (volgende week maandag) zeven. Voor omboekingen of terugbetalingen moet de reiziger contact opnemen met de klantendienst.

Een woordvoerder legt aan persbureau AFP uit dat er sprake is van “operationele moeilijkheden” waardoor het aanbod tot en met 14 november aangepast is. Meer dan 90 procent van de verbindingen zal daarentegen sporen, 9,8 procent niet. De hinder is afhankelijk van dag tot dag en het aanbod werd ook aangepast in functie van het aantal reizigers, klinkt het.

Bovendien zal er tussen 10 en 13 november volgens Thalys ook hinder zijn door werken op het Belgische spoornet. Hierdoor zijn er bijvoorbeeld vrijdag 11 november, een feestdag, in beide richtingen geen treinen tussen Brussel en Parijs.

Thalys wijst voorts op de vakbondsacties woensdag in België en donderdag in Frankrijk. “In de huidige situatie zullen onze treinen rijden zoals gepland, maar het nationale verkeer en het openbaar vervoer zullen worden verstoord”, klinkt het op de website. Wie een aansluiting nodig heeft, treft het best zelf regelingen, klinkt het.