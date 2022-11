Michelle Obama open in nieuwe biografie: “Barack is mijn beste vriend, mijn grote liefde en de grootste storende factor in mijn leven”

“Ik stop ermee om jullie moeder te zijn! Mij kan het niet meer schelen.” Wie is dat daar, die zoiets roept tegen haar kinderen? Het is een wereldberoemde moeder. Michelle Obama vertelt over haar uitbarsting in haar nieuwe boek Het licht in ons. En ze is er níét trots op. Integendeel. Kleine kantjes, grote zwaktes, boze of verdrietige gevoelens: ze gooit het open op tafel. Maar wel met gevoelige levenslessen voor iedereen. Die lees je eerst bij ons, want Billie mag er in een exclusieve voorpublicatie voor Vlaanderen vier wijsheden uit halen: met Michelle zelf, haar vader, haar kinderen en tot slot Barack in de hoofdrol.