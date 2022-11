STVV gaat niet op buitenlandse stage tijdens de WK-break. Wel plant Bernd Hollerbach meerdere oefenwedstrijden in.

Zo waren RKC Waalwijk (13/11 om 18.30 uur in Geel) en Westerlo (16/11 in Sint-Truiden) al bekend als oefenpartner. Daar komt nu Eupen bij. STVV speelt tegen de Panda’s op zaterdag 3 december om 15 uur, in Eupen.