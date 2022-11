Een dodelijk spitsenduo en in bloedvorm: Dit moet u weten over Benfica, de tegenstander van Club Brugge in de Champions League

Wie is de trainer?

Roger Schmidt. Duitser van 55 jaar die bezig is aan zijn eerste seizoen in Portugal. Hij kwam in de zomer over van PSV na het winnen van de Nederlandse beker en supercup. Schmidt was eerder trainer bij onder anderen RB Salzburg en Bayer Leverkusen. Hij speelt het liefst in een 4-3-3 opstelling, of een 4-2-3-1.

Wie zijn de vedetten?

De bekendste naam is die van David Neres. De Braziliaanse aanvaller maakte eerder in zijn carrière furore bij Ajax, om vervolgens te vertrekken naar Shakthar. Daar liep het door blessures en de oorlog met Rusland niet zo vlot, waarna hij deze zomer voor 15 miljoen vertrok naar Benfica. Neres zit dit seizoen aan zes goals en acht assists.

Nog eentje om in de gaten te houden: Enzo Fernandez. Met een marktwaarde van 35 miljoen veruit de duurste speler van Benfica. De Argentijnse middenvelder werd voor 12 miljoen overgekocht van River Plate en is de draaischijf van de ploeg.

Benfica beschikt ook over een dodelijk offensief duo met Gonçalo Ramos en Rafa Silva, dit seizoen al goed voor respectievelijk twaalf en elf doelpunten. Silva dolde onlangs nog met twee goals tegen Juventus.

Ook middenvelder Joao Mario deed reeds zijn duit in het zakje met negen doelpunten, terwijl linksback Alejandro Grimaldo een trein is en aan vijf assists zit. Achterin rekent Benfica op de ervaring van Nicolas Otamendi, ex-speler van Manchester City.

Zijn ze in vorm?

En of. Benfica won een groep met kleppers PSG en Juventus zonder één nederlaag. Het speelde twee keer 1-1 gelijk tegen het sterrenelftal uit Parijs en klopt de Oude Dame twee keer op rij. Eerst met 1-2 in Turijn en dan met 4-3 voor eigen publiek. Benfica pakte vervolgens de eerste plaats in extremis af van PSG door met 1-6 te gaan winnen bij Maccabi Haifa.

Vier dagen later won het met 1-5 op bezoek bij Estoril. Benfica gaat in de Liga Portugal met 34 op 36 autoritair aan kop. De club hield ook al acht keer de nul en heeft een doelsaldo van +28 (34-6).

Wat moet u nog weten?

Benfica is de ex-club van Jan Vertonghen, die in de zomer naar Anderlecht vertrok, en die van Michel Preud’homme. Het verkocht eind augustus ook Roman Yaremchuk aan Club Brugge, voor een Belgisch recordbedrag van 16 miljoen euro. De spits volgde toen in de voetsporen van Mario Stanic, die in 1995 Benfica inruilde voor blauw-zwart.

Rui Costa, onder anderen ex-Fiorentina en -Milan, is de huidige voorzitter. Benfica speelt in het machtige Estadio da Luz, een stadion met 64.642 zitjes. Het speelde nooit eerder tegen Club.

Palmares:

Portugees kampioen: 37 titels (1935-36, 1936-37, 1937-38, 1941-42, 1942-43, 1944-45, 1949-50, 1954-55, 1956-57, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1980-81, 1982-83, 1983-84, 1986-87, 1988-89, 1990-91, 1993-94, 2004-05, 2009-10, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 en 2018-19)

Eindstand kampioenschap 2021-2022: derde (na Porto en Sporting CP)

Portugese beker: 26 (1939-40, 1942-43, 1943-44, 1948-49, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1954-55, 1956-57, 1958-59, 1961-62, 1963-64, 1968-69, 1969-70, 1971-72, 1979-80, 1980-81, 1982-83, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1995-96, 2003-04, 2013-14 en 2016-17)

Portugese Ligabeker: 7 (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14, 2014-15 en 2015-16)

Portugese Supercup: 8 (1980, 1985, 1989, 2005, 2014, 2016, 2017 en 2019)

Europacup I (voorloper Champions League): 2 (1960-61 en 1961-62)

Onderlinge confrontaties met Club Brugge: geen