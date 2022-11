Griezelen op de Heuvelse Heide in Lommel

Lommel

Zaterdag werd heel de dag druk gebouwd door de Halloweenvrienden van de Heuvelse Heide. “We doen deze spooktocht al voor de 8ste keer. Een aantal Lommelse carnavalsverenigingen hebben de handen in elkaar geslagen om de tocht te organiseren. Die hebben op verschillende plaatsen in het bos een stand”, vertellen de Halloweenvrienden. “We verzinnen graag leuke ideeën en we verkleden ons om ieder jaar om de Heuvelse Heide te laten opleven op de zaterdag na Halloween. Zo waren er thema’s als zombies, killerclowns, slachthuis, spidermadness en nog vele andere. Het was een drukke avond want de Halloweentocht was helemaal uitverkocht.” Emma (10) en Lante (10) deden voor de eerste keer mee en zaten verkleed in het bos. “Het was heel leuk. Vorig jaar hebben we de tocht gewandeld. Nu doen we zelf mee. Het is leuk om ons eng te schminken en te verkleden. Het was heel fijn om mensen te laten verschieten.” nma