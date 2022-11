Kleuters maken kasteel van kussens in Lanaken

Lanaken

In Lanaken werd er afgelopen week flink wat gesport. De kleuters werden drie dagen lang getrakteerd op een afwisselend programma. Er werd gedribbeld, geklommen, gesprongen en gedanst. “Er waren diverse groepjes. Tientallen kleuters hebben deelgenomen. Sport is zeker belangrijk. Kinderen brengen nu eenmaal veel tijd door met computers en tablet. Hier stond bewegen voorop. We hebben een parcours aangelegd en de nieuwe voetbalkooi aan Sportoase viel duidelijk in de smaak”, lachen begeleiders Tine en Ellen.

“Ik vond de balspelen heel leuk en ook het bouwen van een kasteel met kussens was fijn”, aldus de 6-jarige Mathilda. joge