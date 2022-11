Persagentschap verspreidt beelden van kilometerslang massagraf van Russische soldaten: “Poetin heeft Loegansk bevrijd”

Persagentschap NEXTA verspreidt via Twitter beelden van talloze graven van Russische soldaten die zich kilometers zouden uitstrekken op de middenberm van een weg in de Oekraïense regio Loegansk die in Russische handen is. “Poetin heeft Loegansk bevrijd van de bezetters”, luidt het sarcastische bijschrift bij de video van het Wit-Russische persagentschap, dat zijn hoofdkwartier in Polen heeft nadat oprichter Stsiapan Putsila in ballingschap ging om aan vervolging in zijn thuisland te ontsnappen. De ontluisterende beelden werden nog niet onafhankelijk geverifieerd, en het is niet duidelijk waar en wanneer ze precies werden gemaakt.