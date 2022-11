Onze weekendtips: bezoek het Huis van de Sint of ga op een spannende pitslampentocht

Het belooft opnieuw een mooi weekend te worden in onze provincie. Je kan de Sint zien aankomen in Bree, met de mountainbike de terril in Maasmechelen beklimmen of binnenkijken in de ziel van mijnwerkers in Heusden-Zolder.

De Sint komt aan in Bree

Juich de Sint en zijn pieten tegemoet wanneer ze op zaterdag 12 november aankomen in Bree. Ze komen aan in de Kanaalkom en brengen leuke animatie en snoep voor alle kindjes mee. Daarna zakt de Sint af naar De Zeepziederij waar het Sinterklaas-concert van de Peatles plaatsvindt. Daarvoor kan je nog apart tickets bestellen.

Op 12/11 vanaf 12.30 uur aan de Kanaalkom in Bree. Het concert van de Peatles is om 14 uur in De Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Info & tickets: www.bree.be/sinterklaas

© Shutterstock

Het wondermooie Negenoord-Kerkeweerd

Het is een prachtig natuurgebied, maar weet je ook hoe Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem ontstaan is? Natuurgids Marc neemt je op zondag 13 november mee op sleeptouw en vertelt over de grindwinning die aan de basis ligt van het ontstaan van het gebied. Hij legt uit waar de naam Negenoord vandaan komt en welke invloed de kracht van de Maas heeft op de omgeving.

Op 13/11 om 14 uur aan Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

© MiGi

Nieuwe expo Charles Wellens opent

Charles Wellens is niet enkel een bekend kunstenaar uit Lummen, hij betekende ook heel wat voor de regio. Zo stond hij mee aan de wieg van het ontstaan van Bokrijk. Tijdens deze tentoonstelling ‘Variaties’ zullen werken van de kunstenaar voor het eerst aan het grote publiek getoond worden. Wellens maakte ook een film over de Kempen en zijn bewoners, die zal bij de opening van de tentoonstelling getoond worden.

Op 13/11 om 14 uur in het Administratief Centrum, Gemeenteplein 13 in Lummen. Info: www.lummen.be

© Charles Wellens

Dé tocht voor mountainbikers

Voor de mountainbikers onder ons: op zaterdag 12 november is het in Maasmechelen te doen. KWTC De Toekomst organiseert de vijftiende Euregio MTB Classic, de mountainbiketocht die jaarlijks op een groot aantal deelnemers kan rekenen. De tocht is dan ook heel afwisselend met stukken door het Nationaal Park Kempen en Maasland en de unieke toegang tot het Mechels Bos en Connecterra met beklimming van de mijnterril.

Op 12/11 met start tussen 8.30 en 14 uur aan het Gemeentelijk Sportstadion, Kolenmijn Limburg Maaslaan 2 in Maasmechelen. Info: www.kwtcdetoekomstrekem.be

© KWTC De Toekomst

Winterland opent de deuren

Voor de veertiende keer kan je in Hasselt tijdens de eindejaarsperiode genieten van het kerstevent Winterland. Op vrijdag 18 november opent Winterland officieel de deuren. De organisatie pakt dit jaar uit met enkele nieuwigheden, zoals de originele Oostenrijkse Almhütte en de WinterWonderExperience, waar je in aantal settings wat leuke Instagramproof foto’s kan maken. Daarnaast komt De Spiegeltent ook terug, net als de ijspiste en het Grand Café waar je regelmatig kan genieten van events.

Vanaf 18/11 vanaf 18.30 uur op Winterland, Kolonel Dusartplein in Hasselt. Info: www.winterland.be

© Chrétien Paesen

Bezoek het Huis van Sinterklaas

Welkom in het Huis van Sinterklaas, waar iedereen gewoon in Hasselt kan binnenwandelen. Je geniet er van de heerlijke speculaasgeur, ontdekt de grote familietafel, de slaapkamer, leeshoek en industriezone met snoep en pakjes. Ondertussen luister je naar het prachtige verhaal van Sinterklaas ‘in de Hasseltse volkswijk De Beek’ of sla je een babbeltje met de pieten of Sinterklaas zelf.

Nog t.e.m. 6/12, dagelijks van 14 tot 18 uur, behalve op zo 13, 20 en 27/11 in de Maastrichterstraat 36 in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/huisvansinterklaas

© Stad Hasselt

Spannende pitslampentocht

Maak je klaar voor een spannende tocht in het donker. Landelijke Gilden neemt je op 12 november mee op Pitslampenwandeling door ‘s Herenelderen in Tongeren. Het wordt een fascinerende tocht van ongeveer zes kilometer waarbij je het dorp op een andere manier ontdekt. Aangepaste kleding en schoeisel, tijdens de vochtige avond, is zeker aangeraden.

Op 12/11 om 19.30 uur aan Buurthuis Aldor, Elderenstraat 16 in Tongeren. Info: https://s-herenelderen.landelijkegilden.be

© Shutterstock

Bunker van de brug van Vroenhoven

Geboeid door de rijke geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog? Dan moet je op zondag 13 november aan de brug van Vroenhoven zijn. Je krijgt er de unieke kans om de beschermde bunker te bezoeken. Dat gebouw beschermde tijdens de oorlog de brug en werd bemand door het Regiment Grenswielrijders.

Op 13/11 om 11, 11.40, 12.20, 14, 14.40 en 15.20 uur aan het belevingscentrum de Brug van Vroenhoven, Maastrichtersteenweg 212 in Riemst. Info: www.debrugvanvroenhoven.be

© De Vlaamse Watergroep

Binnenkijken in de ziel van mijnwerkers

Het is dit najaar exact dertig jaar geleden dat de steenkoolmijn van Zolder de deuren sloot. De gemeente zet dat in de kijker met de knappe tentoonstelling Kompelkoppen. De Belgische topfotograaf Stephan Vanfleteren toont zestig portretten van karaktervolle koppen, groepsfoto’s en stillevens. Zijn artistieke spitsbroer Stef Van Alsenoy maakte een intrigerende soundscape met geluiden uit de ondergrond. Een fascinerende kijk in de ziel van mijnwerkers.

T.e.m. 31/12 in ZLDR Luchtfabriek, Marktplein 5 in Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© Stephan Vanfleteren

Performances in de stad

Van video-installaties tot geluidskunst en scenische voorstellingen: op vrijdag 18 november geniet je van de eerste editie van Performance Night in de Hasseltse binnenstad. Op elf verrassende locaties kan je met slechts één festivalpas maar liefst dertien performances uit allerlei genres bewonderen. VONK, Toneelacademie Maastricht en CCHA slaan de handen in elkaar voor deze unieke beleving.

Op 18/12 tussen 19 en 23 uur in de Hasseltse binnenstad. Info, programmatie & tickets: ccha.be/performancenight

© Boris De Klerk

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 12 november

Dommeltocht

De Dommeltrippers organiseren een mooie wandeltocht van 5, 6, 12 of 21 km doorheen het centrum, het Dommelhofpark, de bossen rond de Scoutsrally, de passantenhaven en rustige veldwegen en bospaadjes.

Zaal Dommelgalm, Jaak Tassetstraat 20 in Neerpelt

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 13 november

31ste Horizontocht

Mooie herfstwandeling door het gemeentebos en -park. De 13 tot 19 km maken een lus door het Schulensbroek en trekken langs de buitendijk van het Schulensmeer.

Amandina College, Sint-Truidersteenweg 18 in Herk-de-Stad.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

PODIUM

Zaterdag 12 november

Muzikaal Sintfestijn

Hoofdpiet Casa Blanca vindt dat Sinterklaas al lang genoeg alleen is en is van plan een vrouw te zoeken voor zijn allerliefste Sint. Dit plan loopt echter niet zoals verwacht.

Buurthuis Heppen, Heidestraat 66 in Leopoldsburg.

Om 10.30 en om 14 uur

Basistarief: 12,5 euro

Zaterdag 12 november

Eigenzinnig: toonmoment

Eigenzinnig werd gecreëerd met niet-professionele vijfenvijftigplussers uit Houthalen-Helchteren en omstreken. Ze zingen, dansen voorzichtig en vertellen over hun eigen leven. Dat alles in goede banen geleid en vormgegeven door professionele theatermakers Caroline Rottier en Birgit Kersbergen.

Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen-Helchteren

Om 19 uur

Basistarief: vijf euro

VARIA

Zaterdag 12 november

Lezing Burgemeester Bollen

Misschien ken je wel de Burgemeester Bollenstraat? Maar weet je ook naar wie die straat vernoemd is? Maak tijdens deze lezing kennis met burgemeester Jozef Bollen, die de stad vorige eeuw gedurende verschillende decennia heeft bestuurd.

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.

Van 15 tot 17 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 12 november

Lezing ‘Kritische stemmen in een kritieke wereld’

In haar nieuwste boek ‘Consumeren als konijnen’ (ASP) legt VUB-demografe Soumaya Majdoub een verband tussen de klimaatverandering, armoede, migratie en de mythe van de overbevolking. Haar boek maakt deel uit van de reeks ‘De Klimaatessays’ waarin wetenschappers uit verschillende disciplines hun expertiseveld linken aan de klimaatverandering.

Cultuurcafé De Fwajee, Plankstraat in Sint-Truiden.

Om 20 uur

Basistarief: 15 euro

CONCERT

Zaterdag 12 november

Aus der Tiefen

Camerata zingt Bach, Mauersberger e.a., begeleid door een ad hoc ensemble en o.l.v. Wouter Vandevoort. Ook het Ensemble Oude Muziek van Knst. Hasselt treedt op.

St-Quintinus kerk, Heuvenstraat 2 in Zonhoven.

Om 16 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 12 november

The Doors performed by Alex Agnew & The Moonlovers

Samen met The Moonlovers brengt Alex Agnew een ode aan zijn grote idool, Jim Morrison.

Cultuurhuis Tessenderlo, Vismarkt z/n in Tessenderlo

Om 20 uur

Basistarief: 18 euro

Zaterdag 12 november

Peter en de Wolf

Harmonie de Ware Vrienden brengt een betoverend feest met muziek van o.a. Peter en de Wolf, Tom en Jerry en Lord of the Rings.

CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder

Om 19 uur

Basistarief: 14 euro

Zaterdag 12 november

Lommel Live

Het is weer tijd voor Lommel Live! Op de vierde editie deze Proms-avonden brengen lokale artiesten het beste van zichzelf in een mix van pop en klassiek.

CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel.

Om 19.15 uur

Basistarief: 17 euro