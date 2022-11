Terwijl Ronaldo worstelt met verdediger zorgt doelman van Leander Dendoncker voor ongeziene ‘assist’ bij doelpunt

Aston Villa boekte zondag een knappe 3-1 overwinning tegen Manchester United. Leander Dendoncker stond in de basis bij de thuisploeg, waar doelman Emiliano Martinez voor een bijzonder beeld zorgde. De Argentijn deed bij de uiteindelijk rake vrije trap van Lucas Digne teken naar Ezri Konsa en Tyrone Mings waar ze moesten gaan staan tegen de muur van United. Met succes dus, want David De Gea had geen verhaal tegen de krulbal.