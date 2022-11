Artistieke, journalistieke en politieke wereld neemt afscheid van ex-hoofdredacteur Het Belang van Limburg Hugo Camps

In het NTG op het Sint-Baafsplein is zondagnamiddag afscheid genomen van journalist, schrijver, opiniemaker en tv-figuur Hugo Camps.

Camps overleed op 29 oktober in zijn woonplaats Knokke-Heist. Camps was al een tijdlang ziek. Hij werd 79. Op het afscheidsmoment, dat werd bijgewoond door collega’s, sportmensen en politici, voerden onder anderen advocaat Walter van Steenbrugge, journalist Yves De Smet, schrijver Erwin Mortier, Guy Verhofstadt, theatermaker Chokri Ben Chikha en Camps’ dochter Eva het woord. De Nederlandse zanger Frank Boeijen zong het liedje Zeg me dat het niet zo is.

© fvv

© fvv