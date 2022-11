Multimove in sporthal laat kleuters beter bewegen in Heers

Heers

Op zondagvoormiddag kunnen de kinderen van 3 tot 6 jaar weer naar hartenlust ‘multimoven’ in de gemeentelijke sporthal. De sportdienst organiseert hier in het najaar een nieuwe lessenreeks. “Multimove is een bewegingsprogramma waarin twaalf belangrijke motorische vaardigheden centraal staan, zoals wandelen en lopen, springen en landen of vangen en werpen”, vertelt lesgeefster Claudine Hartjesveld. “Iedere week komen er twee of drie vaardigheden aan bod in leuke spelletjes en opdrachten. Als de kinderen op jonge leeftijd al deze vaardigheden oefenen, bevordert dat hun motorische ontwikkeling. Er doen nu wekelijks 36 kleuters mee, verdeeld over twee lesuren en twee groepen. Elk groepje heeft zijn eigen kleur en T-shirt.”

Bij Halloween mocht iedereen verkleed naar de les komen. “Dat leverde een bonte bende van heksen, skeletten, monsters en vleermuizen op”, lacht Claudine. “We deden ook aangepaste activiteiten, zoals heksen tikkertje en monsters omgooien. Na de les kreeg elk kindje nog een lekkere oogbal.”

Op 20 november is de laatste les van deze reeks. De volgende lessenreeks gaat op zondag 22 januari van start. frmi