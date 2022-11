Hasselt vindt fluo in het verkeer cool

Fluo is cool. Die boodschap wil Hasselt samen met het High-Five project en in-fluo-encers CEMI uitdragen.

© Karel Hemerijckx

De Vlaamse actie werd maandagochtend afgetrapt in SBS Kuringen. Daar doen de kinderen sinds dit schooljaar mee met de High Five-actie op weg naar school, om zo hun verkeersvaardigheid op te krikken. Er is een superheld die kinderen elke dag waarop ze stappen en fietsen naar school beloont met digitale munten. En die kwam maandagochtend live op bezoek. De kinderen mochten ook in primeur genieten van een reeks van 10 videofilmpjes waarin het populaire TikTok-duo CeMi verkeersveiligheid promoot.