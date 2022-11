Opmerkelijke beelden: hij leidde de marathon van New York, maar na vliegensvlugge plaspauze stortte Braziliaan helemaal in

Daniel Do Nascimento was zondag niet de winnaar van de marathon van New York, maar gold na afloop wel als de meest besproken loper. De Braziliaan was lang super onderweg totdat zijn lijf op meerdere manieren begon te protesteren.

Na zo’n 29 kilometer was Nascimento nog de onbetwiste leider in de race. Hij had een voorsprong van twee minuten op zijn eerste achtervolgers en flirtte in de beginfase zelfs met de doorkomsttijden van het wereldrecord, totdat hoge nood hem parten speelde. Gelukkig voor hem stonden langs het parcours in de Amerikaanse metropool diverse wc-hokjes, waar hij dan ook gretig van gebruikmaakte. Volgens een aanwezige ESPN-verslaggever duurde het slechts 18 seconden alvorens hij weer buiten stond en zijn tocht kon vervolgen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De malheur hield echter aan voor Nascimento, want zo’n vijf kilometer verderop weigerden zijn benen dienst. Terwijl hij nog steeds aan de leiding lag, al was zijn marge mede door de plaspauze wel flink geslonken, stapte hij uit de wedstrijd om uitgeput naast het parcours op de grond te gaan liggen. Zijn benen volledig leeg. Al snel communiceerden officials rondom de wedstrijden dat het “oké ging” met de hardloper.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Chebet wint marathon van New York

De Keniaan Evans Chebet, eerder dit jaar winnaar van de marathon in Boston, won zondag de marathon van New York gewonnen. Hij finishte in 2 uur, 8 minuten en 41 seconden. Zijn landgenote Sharon Lokedi was de snelste bij de vrouwen.

De 34-jarige Chebet eindigde 13 seconden voor de Ethiopiër Shura Kitata. De Nederlander Abdi Nageeye, die de zilveren medaille behaalde op de Spelen in Tokio vorig jaar, stond als derde mee op het podium.

De marathon in de straten van ‘The Big Apple’ was de laatste prestigieuze marathon dit jaar. 2022 werd volledig gedomineerd door Kenia, dat een 6 op 6 haalde. De tweevoudige olympische kampioen Eliud Kipchoge won in Tokio (6 maart) en Berlijn (25 september), Evans Chebet haalde het dus in Boston (18 april) en New York. Amos Kipruto snelde in Londen (2 oktober) naar de winst en Benson Kipruto in Chicago (9 oktober). Het is voor het eerst dat een land een grandslam realiseert, sinds het mondiale circuit in 2013 werd uitgebreid met de marathon van Tokio.

Bij de vrouwen triomfeerde de 28-jarige Sharon Lokedi bij haar debuut over 42,195 km. Ze finishte in 2 uur, 23 minuten en 30 seconden in Central Park en was zo zeven seconden sneller dan de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter. Wereldkampioene Gotytom Gebreslase uit Ethiopië vervolledigde het podium.