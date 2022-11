De duistere wereld van deepfake porno: “Een filmpje waarin ik iemand oraal bevredig, het leek zo realistisch”

WNL-presentatrice Welmoed Sijtsma was zelf slachtoffer van deepnude en dook in de wereld van deepfake porno — © ANP/HH

Hilversum

Een gevoel van schaamte herinnert fitnessinfluencer Nochtli Peralta Alvarez zich, nadat haar vriend via zijn familie te horen krijgt: weet je dat er naaktfoto’s online staan van je vriendin? Die naaktfoto’s van haar blijken op grote schaal gedeeld in telegramgroepen en via WhatsApp. Maar de beelden zijn niet echt. Welmoed Sijtsma (een Nederlandse presentatrice) overkwam hetzelfde, in de vierdelige serie ‘Welmoed en de sexfakes’ gaat ze op onderzoek. Waar komt dat filmpje vandaan en wat kan ze ertegen doen?