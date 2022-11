Hasselt

Tom Vanbilsen (40) uit Hasselt, leerkracht bewegingsopvoeding in de vrije basisschool van Stevoort

Gabriela Procopio Moreira (33) uit Sao Paolo, logistiek analist bij Nike in Laakdal

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vier jaar geleden bij het crossfitten in Hasselt”, vertelt Tom. “Gabriela was een actieve werkpauze aan het nemen,ze was tijdelijk in ons land voor haar werk.” (raru)

