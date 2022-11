Kinderen maken mooie tekeningen voor Sint en Piet in Bilzen

Bilzen

De intocht van Sinterklaas bracht afgelopen zondag heel wat kinderen op de been in Bilzen. Livia (4), Mae (5) en Jack (3) hadden thuis alvast mooie tekeningen gemaakt. “Ik zag overal mooie versiersels en mijn gekke pieten hebben honderden tekeningen verzameld”, lacht Sinterklaas. Stoomboten en tekeningen van de Goedheiligman bleken vaak terug te komen tussen de grote menigte aan het Sintpaleis in Alden Biesen. Sterre (6) en Jentho (6) hadden zich uitgedost als Sint en Piet en meteen ook een tekening gemaakt. Of er ook een speciaal cadeautje volgt voor zoveel vlijt? “Er zal zeker een snoepje extra klaarliggen voor deze flinke kinderen. Maar wie een liedje zingt kan ook rekenen op een cadeautje in zijn of haar schoen”, zegt de Sint. joge