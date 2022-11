Bilzen

Ralph Peusens (46) uit Eisden, changemanager bij Ericsson

Chantal Loyens (43) uit Maastricht, administratief bediende bij webwinkel Shein

Kinderen: Isa (17), Esra (15) en Ivan (6)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We leerden elkaar in 2007 kennen bij Ericsson”, vertelt Chantal. “Ik was er toen aan de slag als secretaresse. Zo’n 4 jaar later is de vonk overgeslagen.” (joge)

