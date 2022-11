Hasselt

Bryan Joris (29) uit Hasselt, zaakvoerder van lasercutbedrijf Woodyou in Hasselt

Iris Meisters (27) uit Geetbets, psychologe bij het CAD in Genk

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Zeven jaar geleden deden we allebei een vakantiejob in het IJscafé in Herk-de-Stad”, zegt het bruidspaar. “Daar is de vonk overgeslagen.” (raru)

