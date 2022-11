Genk

Ferhat Kaya (21) uit Genk, technieker bij Orange

Berivan Kaya (21) uit Sint-Niklaas, schoonheidsspecialiste

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Zes jaar geleden leerden ze elkaar kennen via de zus van Ferhat, die een vriendin van Berivan was. In een Antwerps park vroeg hij haar ten huwelijk. (chpa)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken