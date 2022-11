Waarom je riskeert vroeger te sterven als je niet langer dan 10 seconden op 1 been kan staan

We zijn er ons misschien niet altijd goed van bewust, maar een goed evenwicht hebben, is van cruciaal belang voor je gezondheid. Een slechte balans gaat naarmate je ouder wordt samen met een heel scala aan gezondheidsproblemen, en zelfs met een verhoogd risico op overlijden. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het vakblad British journal of sports medicine. Geen paniek: je kan je evenwicht wel degelijk verbeteren. Sportarts Ruud Van Thienen verklaart waarom je evenwicht zo belangrijk is en hoe je het kan trainen.