Woonzorgcentrum Kristalijn viert 102-jarige Maria in Bilzen

Bilzen

In woonzorgcentrum Kristallijn in Grote-Spouwen is een feestje in volle voorbereiding. “Op 12 november wordt Maria 102 jaar jong”, zegt het personeel. “Graag willen we haar verrassen met zoveel mogelijk kaartjes. Een verjaardagskaartje of een tekening zou haar een groot plezier doen.”

Maria blijft nog even in het ongewisse. De kranige jarige was vroeger naaister en verblijft sinds twee jaar in het woonzorgcentrum. Handwerk is nog steeds een favoriete bezigheid van Maria. “De crea-activiteiten en het knutselen zijn heel leuk”, lacht Maria.

Ergotherapeute Cindy Aerden: “We weten dat Maria alle brieven die ze krijgt per post zorgvuldig bewaart in een doos. Een kaartje of briefje voor haar verjaardag zou haar dag helemaal maken. Een tip: ze is gek op rozen.” joge

Verjaardagskaartjes naar WZC Kristallijn, tav Maria Smeets, Grote-Spouwenstraat 8, 3740 Bilzen.