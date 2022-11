‘Magisch drankje’ van Novak Djokovic zorgt voor argwaan: entourage toptennisser schermt preparatie drinkbus ostentatief af

Novak Djokovic (ATP 7) kon zondag niet het Masters 1000-toernooi in Parijs (hard/5.415.410 euro) op zijn naam schrijven. De Serviër verloor in drie sets van Holger Rune (ATP 18). Zou zijn ‘magic potion’ niet gewerkt hebben deze keer?

De 35-jarige Djokovic misliep de kans om een 91e ATP-titel aan zijn palmares toe te voegen. Hij was al zes keer eerder de beste op Parijse bodem (2009, 2013, 2014, 2015, 2019 en 2021). Djokovic kreeg in de halve finales nog Stefanos Tsitsipas (ATP 5) na 2 uur en 22 minuten op de knieën.

Tijdens die topwedstrijd ging een opmerkelijk beeld van de entourage van Djokovic de wereld rond. Ulises Badio, zijn fysiotherapeut, prepareerde op de Parijse tribunes een drinkbus voor de Serviër. Toen zijn collega’s beseften dat dit gefilmd werd, deden ze wel erg opvallend ‘de deur dicht’ zodat de pottenkijkers niet verder konden meekijken. Eens klaar werd een ballenmeisje opgetrommeld om het goedje naar Djokovic te brengen, die het mocht aannemen na goedkeuring van de umpire.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er is absoluut geen enkel bewijs dat er iets verboden in het drankje van Djokovic werd gedaan, maar de beelden lokten op sociale media wel veel argwaan op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Serviër liet zich tijdens Wimbledon al eens opmerken door op een persconferentie te zeggen dat hij beschikt over een “magic potion” (een magisch drankje). “Verder kan ik daar nu niet veel over zeggen”, zei hij destijds. “Er zit een supplement in dat ik op de markt ga brengen. Probeer het anders eens, wie weet win je Wimbledon.”