Wim Mennes pakt periodetitel met promovendus Wezel Sport: “Dit pakken ze ons niet meer af”

Wezel Sport had de nodige moeite met een energiek voetballend en snel omschakelend Termien. De Limburgers klommen al vroeg op voorsprong maar de thuisploeg maakte onmiddellijk gelijk. Tot twee maal toe klommen de jongens van de Limburgse coach Wim Mennes op voorsprong, maar evenveel keer gaf het die ook weer uit handen. Een uiterst genietbare match eindigde zo op een spektakelrijke 3-3. “Na dat vroeg tegendoelpunt dacht ik dat het een lange avond zou worden,” weet Yannick Mols. “Maar we panikeerde niet en bleven zelf ook voetballen. Zo stonden er twee ploegen tegenover elkaar die op een open manier speelden. Toen we snel gelijk maakten groeide het vertrouwen en konden we nadien zelfs op voorsprong klimmen. Die mogelijke periodetitel was voor ons de motivator tijdens deze match.”

Nagelbijtend afwachten

Omdat Houtvenne een half uur later aan zijn wedstrijd begonnen was, moesten we wachten op het eindresultaat van hun match tegen Diest. Toen in Wezel werd afgefloten, stond het daar 1-0 voor Houtvenne. Op dat moment was Houtvenne virtueel periodekampioen. Diest maakte immers gelijk waardoor de periodetitel weer naar Wezel schoof. Het was tot het laatste fluitsignaal in Houtvenne wachten wie de titel van periodekampioen zou mogen opspelden. De Wezelse smartphones brachten verlossing toen het bericht binnen rolde dat ook Houtvenne op een gelijkspel was blijven steken.

“Volgens mij mag je wel stellen dat we deze periodetitel verdiend hebben. We hebben thuis nog niet verloren en dat willen we ook zo houden. Op basis van de kwaliteit in onze groep, dacht ik wel dat we als promovendus toch bovenaan zouden meedraaien. Maar die periodetitel binnen halen is toch wel bijzonder. Dat is een trofee die op de kast staat en ze ons niet meer kunnen af pakken. Dat we precies Houtvenne de pas afsnijden maakt het voor mij extra bijzonder. Tot vorig seizoen was ik er actief en ik had ook de keuze om er te blijven. Toch tekende ik bij Wezel en deze periodetitel bevestigt dat ik de goede keuze heb gemaakt. Volgende vrijdag ontvangen we Houtvenne in eigen huis dus dat wordt een bijzondere wedstrijd. Die match zal bepalen wie als leider in het klassement mag doorgaan. Er staat dus wel wat prestige op het spel. Bovendien ga ik wat vrienden van vorig jaar terugzien”, besluit Mols.