Luipaard valt aan wanneer dorpelingen met stenen gooien: “Men moeten beschaafder omgaan met wilde dieren”

Er ontstond vorige week paniek in een Indiaas dorpje toen er plots een luipaard werd gezien die een gebouw probeerde te beklimmen. De dorpelingen probeerden het roofdier te verjagen met stenen, waardoor het twee mensen aanviel, alvorens te verdwijnen in de struiken. Boswachters konden het luipaard uiteindelijk verdoven en vangen, maar de beelden die ze daarvan online zetten, veroorzaken ophef in het land. “Zijn enige fout was gezien worden, waardoor paniek ontstond en het dier zich bedreigd voelde toen het bekogeld werd”, klinkt het onder meer. “Mensen zouden beschaafder moeten omgaan met wilde dieren.”