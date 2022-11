NBA. Donovan Mitchell helpt Cleveland aan zege tegen Lakers en LeBron James

Cleveland heeft zondag (lokale tijd) zijn achtste overwinning op rij behaald in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. De ‘Cavs’ versloegen de LA Lakers met 114-100 in de Crypto.com Arena.

Donovan Mitchell was de grote gangmaker met 33 punten, Darius Garland was goed voor 24 punten. Voor de Lakers volstonden de 27 punten van LeBron James niet. Met hun nieuwe overwinning zetten de Cavaliers hun langste zegereeks in vijf jaar kracht blij en ze blijven met acht winstduels tegen een nederlaag gelijke tred houden met de Milwaukee Bucks (9-0) aan de top van de Eastern Conference. De Lakers blijven met amper twee zeges tegen zeven nederlagen in de kelder in het westen.

In de overige drie wedstrijden van de dag verloor ook het andere team van Los Angeles, de Clippers, tegen Utah al voor de vijfde maal in tien wedstrijden (110-102). De Jazz (8-3) blijft tweede in de Western Conference voor Memphis (7-3), dat de Wizards uit Washington versloeg (103-97). Bijna de helft van de punten van de Grizzlies (51) werd gescoord door het duo Desmond Bane-Ja Morant.

De Toronto Raptors profiteerden tot slot van de terugkeer van Fred VanVleet (30 punten, 11 assists), na een afwezigheid van drie wedstrijden, en wonnen van de Chicago Bulls (113-104).

Uitslagen:

LA Clippers - Utah 102 - 110

Toronto - Chicago 113 - 104

Memphis - Washington 103 - 97

LA Lakers - Cleveland 100 - 114

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 100,0 9 9 0

2. Cleveland 88,9 9 8 1

3. Boston 66,7 9 6 3

4. Atlanta 66,7 9 6 3

5. Toronto 60,0 10 6 4

6. Chicago 45,5 11 5 6

7. New York 44,4 9 4 5

8. Indiana 44,4 9 4 5

9. Brooklyn 40,0 10 4 6

10. Philadelphia 40,0 10 4 6

11. Washington 40,0 10 4 6

12. Miami 40,0 10 4 6

13. Charlotte 30,0 10 3 7

14. Detroit 20,0 10 2 8

15. Orlando 20,0 10 2 8

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 77,8 9 7 2

2. Utah 72,7 11 8 3

3. Memphis 70,0 10 7 3

4. Portland 66,7 9 6 3

5. Denver 66,7 9 6 3

6. Dallas 62,5 8 5 3

7. New Orleans 55,6 9 5 4

8. San Antonio 50,0 10 5 5

9. LA Clippers 50,0 10 5 5

10. Minnesota 50,0 10 5 5

11. Oklahoma City 44,4 9 4 5

12. Sacramento 37,5 8 3 5

13. Golden State 30,0 10 3 7

14. LA Lakers 22,2 9 2 7

15. Houston 10,0 10 1 9