Vrouw vindt slang in bed: “Ik dacht echt dat ik zou sterven”

Tasha Lane (23) uit Northamptonshire lag op 22 oktober in bed met haar vriend en hun hondje, toen ze iets voelde bewegen aan haar voet. Toen ze met de zaklamp op haar smartphone onder de lakens keek, zag ze plots een slang.

“Ik sprong omhoog en begon te schreeuwen”, aldus Lane bij The Mirror. “Ik riep: ‘Er is een slang! Er is een slang!’ Ik dacht echt dat ik ging sterven. Het was angstaanjagend. Ik was niet bang van slangen, maar nu staan ze bovenaan mijn lijstje.”

Het dier – een onschuldigde korenslang – bleek toe te behoren aan het zoontje van haar buurvrouw. De slang was daar maanden geleden ontsnapt uit zijn kooi, en sindsdien spoorloos gebleven. “Nu kan ik erom lachen”, zegt Lane. “Ze hadden toen een bericht op Facebook geplaatst, maar ik was dat compleet vergeten.”