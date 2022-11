Klein schokje in tennisland: Sabalenka verrast nummer één Swiatek en speelt finale WTA Finals

Sabalenka pakte in de halve finales de scalp van de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek in drie sets: 6-2, 2-6 en 6-1. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. Garcia rekende eerder op de dag in haar halve finale af met de Griekse Maria Sakkari (WTA 5) in 6-3 en 6-2. De Française moest daarvoor 1 uur en 16 minuten de baan op.

Het wordt het vijfde duel tussen beide speelsters, die elkaar tot dusver in evenwicht houden (2-2). De 24-jarige Sabalenka heeft tien WTA-titels op de teller maar kon het afgelopen jaar niet zegevieren. Ook de 29-jarige Garcia maakt jacht op een elfde titel maar was dit jaar al de beste in Bad Homburg, Warschau en Cincinnati.

Vorig jaar won de Spaanse Garbiñe Muguruza de WTA Finals, die toen in Mexico plaatsvonden. Aan het toernooi nemen de beste acht speelsters van het voorbije seizoen deel.