Cher (76) bevestigt relatie met jongere man (36): “Hij behandelt me als een koningin”

De Amerikaanse zangeres Cher heeft bevestigd dat ze een relatie heeft met muziekproducer Alexander Edwards. Opvallend, want zij is 40 jaar ouder dan hij.

Een fan vroeg Cher op Twitter of de geruchten over een relatie met de 36-jarige producer kloppen, waarop de zangeres bevestigde met een reeks emojis. En dat er kritiek komt op hun leeftijdsverschil, daar ligt Cher daar duidelijk niet wakker van: de 76-jarige zangeres schrijft dat Edwards haar “als een koningin behandelt”, en dat “liefde geen wiskunde kent”. “Ik ga ons niet verdedigen”, klonk het verder. Haters are gonna hate. Maakt niet uit dat we gelukkig zijn en niemand lastigvallen.”

Alexander was voorheen vooral bekend voor zijn relatie met Amber Rose, de ex-vriendin van Kanye West, waarmee hij een 3-jarig zoontje heeft. Rose beschuldigde Alexander er in augustus nog van haar meermaals bedrogen te hebben. Maar dat fans haar daarvoor waarschuwden, ergerde Cher. “Ik ben verliefd, maar niet blind”, zei ze.

