Activisten beplakken hoofdkwartier van Groen met affiches

Het collectief ‘Who Is Maria-Antoinetta Simons?’ heeft maandagochtend een guerrilla-actie gehouden aan het hoofdkwartier van de partij Groen in Brussel. Ze beplakten het gebouw met affiches, en spoorden minister van Energie Tinne Van der Straeten aan om uit het Energiehandvestverdrag te stappen.

De naam van het collectief is geïnspireerd op Maria-Antoinetta Simons, de raadgever buitenlandse relaties van minister Van der Straeten. De activisten geloven dat de minister te hard beïnvloed wordt door haar adviseur, omdat Simons in het verleden voor het Energy Charter Treaty, of het Energiehandvestverdrag, heeft gewerkt. Een uitstap van België uit dat verdrag zou zo tegengewerkt worden.

“Een onbegrijpelijke positie” stelt Camille, lid van het collectief. “In welke democratie leven we dat zo’n belangenconflict mogelijk is? Wij roepen minister Van der Straeten op zich onmiddellijk terug te trekken uit het ECT, ongeacht wat haar adviseur Maria-Antoinetta Simons ervan vindt”, vervolgt ze.

Op de affiches waarmee de activisten het Green House in de Van Orleystraat beplakten staat “Wie is Maria-Antoinetta Simons?” te lezen, gevolgd door “Fossiele Lobby is Groen binnengevallen” en de hashtag #ExitECT. Het collectief stelt dat het verdrag enkel in de kaarten van multinationals speelt, en een “onaanvaardbare rem” is op de strijd tegen klimaatverandering.

De actie richt zich specifiek tegen Groen en minister Van der Straeten. Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) vroeg bijvoorbeeld eind oktober al dat België zich terugtrekt uit het Energiehandvestverdrag, terwijl er momenteel onderhandeld wordt over een modernisering van het verdrag.