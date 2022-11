WK-deelname van Philippe Coutinho in gevaar

Coutinho stond niet op het wedstrijdblad voor het duel met Manchester United. Het team van Leander Dendoncker boekte een knappe 3-1 zege tegen ManU.

Volgens Braziliaanse media staat Coutinho zeker zes weken aan de kant. Het is maar de vraag of de middenvelder in de plannen van bondscoach Tite voorkwam. Hij lukte dit seizoen in 12 Premier League-matchen nog geen enkele goal of assist. Voor de oefeninterlands in september tegen Tunesië en Ghana werd Coutinho niet opgeroepen. Vijf van zijn 69 caps verzamelde hij evenwel dit jaar.