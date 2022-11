‘Eentje is geentje’: shorttrackster Hanne Desmet wordt opnieuw gediskwalificeerd na wanhopige actie op Wereldbeker

Hanne Desmet heeft de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Salt Lake City afgesloten met een diskwalificatie op de 1.000 meter. In de laatste bocht van de finale wurmde Desmet (26) zich wanhopig langs de Duitse Anna Seidel om de vijfde en laatste plaats te voorkomen.

Beiden kwamen ten val. Het kwam Desmet op een penalty te staan. De overwinning ging naar de grote favoriete, de Nederlandse olympisch kampioene Suzanne Schulting. De Canadese Courtney Sarault en de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold, die ook onderuit ging, eindigden als tweede en derde.

Het kwam dus niet tot een revanche voor de gebeurtenissen van zaterdag, toen Desmet in de finale van de 1.500 meter wegens een onreglementaire actie werd uitgesloten. In feite is dat haar favoriete onderdeel, al won ze op de 1.000 meter vorig seizoen in Peking de bronzen olympische medaille.

Het programma van Desmet, de enige Belgische op de Olympic Oval, bestond zondag uit drie races. De kwartfinale vormde geen enkel probleem, eerste plaats. In de halve eindstrijd kwam ze verder als tijdsnelste. Desmet was wat achterop geraakt, waardoor ze met haar eindschot drie honderdste seconde tekort kwam voor de tweede plek. Die ging achter Schulting naar Santos-Griswold. In de serie van vrijdag had Desmet haar nationale record op deze afstand verbeterd.

In december zetten de shorttrackers de reeks wereldbekerwedstrijden voort met twee weekeinden in Almaty, Kazachstan. Daar zal de momenteel geblesseerde Stijn Desmet er weer bij zijn. Naar verwachting kan België ook andere schaatsers afvaardigen, waardoor aan de aflossingsraces (mixed en mannen) kan worden deelgenomen. Om financiële redenen kon de KBSF (Koninklijke Belgische Snelschaats Federatie) naar Salt Lake City geen volledige ploeg sturen.