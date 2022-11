België gaat Mozambique helpen bij voorbereiding op gevolgen klimaatverandering

Mozambique is één van de meest klimaatkwetsbare landen ter wereld, zegt Vandenbroucke. België maakt daarom middelen vrij om het zuidoost-Afrikaanse land te ondersteunen.

België legt daarmee volgens Vandenbroucke als één van de eerste landen wereldwijd het thema van verlies en schade – ‘loss and damage’ – op tafel als actiedomein. Het gaat om de vraag van klimaatkwetsbare landen in het globale zuiden aan rijkere meer noordelijke gelegen landen, die verantwoordelijk zijn geweest voor het merendeel van de uitstoot van broeikasgassen, om de schade financieel te compenseren. Dat thema staat ook centraal op de VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh.

Concreet wil de federale regering Mozambique onder meer bijstaan om te investeren in groene energie en in de bescherming van gemeenschappen en kritieke infrastructuur tegen natuurrampen. Het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel zal afgelegen gebieden die niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten van energie voorzien met behulp van zonnepanelen. Er wordt ook onderzocht of het land met behulp van wind- en zonne-energie groene waterstof kan ontwikkelen en een Mozambikaans programma voor afvalbeheer wordt ondersteund.

Volgens Vandenbroucke zal het samenwerkingsprogramma een impact hebben op meer dan een half miljoen mensen. Daarbij gaat extra aandacht naar vrouwen en jongeren, omdat zij extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. In Mozambique zijn vrouwen bijvoorbeeld grotendeels verantwoordelijk voor het voorzien van water en voedsel. Door mislukte oogsten en extreme droogte moeten ze daarvoor vaak langere afstanden afleggen, legt de Vooruit-vicepremier uit.

Vandenbroucke nam de bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking vorige maand tijdelijk over van zijn partijgenote Meryame Kitir, die een stap opzijzette op doktersadvies. Die laatste zou normaal gezien vorige week een bezoek brengen aan Mozambique.