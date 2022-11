Belgische hockeymannen en -vrouwen verliezen van Argentinië op Hockey Pro League

De Red Lions werken in Argentinië hun eerste vier Pro League-duels af. Vrijdag gingen ze met 2-3 onderuit tegen Duitsland (FIH 4). Dinsdag kijken Arthur Van Doren en co. opnieuw de Duitsers in de ogen, twee dagen later gevolgd voor een nieuw duel tegen Argentinië.

De Lions zijn titelverdediger binnen twee maanden op het WK in India. De spelers van bondscoach Michel van den Heuvel zijn twee keer tweede geworden in de laatste vier edities van de Pro League, die de negen beste hockeylanden ter wereld samenbrengt. In 2021 staken de Red Lions de eindzege op zak.

© BELGA

Ook Red Panthers verliezen van Argentinië

De Belgische hockeyvrouwen (FIH 6) hebben zondag de duimen gelegd tegen olympisch vicekampioen Argentinië (FIH 2) in hun tweede wedstrijd van de vierde editie van de Pro League.

In het Argentijnse Mendoza beten de Belgische hockeyvrouwen met 1-0 in het zand tegen Argentinië, titelverdediger in de Pro League.

De Red Panthers trokken voor het begin van de nieuwe editie van de Pro League naar Argentinië, waar ze hun eerste vier duels afwerken. Vrijdag speelden de Belgen 3-3 gelijk tegen Duitsland (FIH 5), waarna ze het met 4-3 haalden in de shoot-outs en zo een bonuspunt pakten. Maandag spelen de Panthers opnieuw tegen Duitsland.

De Panthers eindigden in de vorige editie van de Pro League op de vierde plaats.