Wat een demonstratie: Elise Mertens stoot op haar dooie gemak door naar finale dubbelspel op WTA Finals

Elise Mertens en de Russin Veronika Kudermetova hebben zich zondag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas). In de halve finales won de Belgisch-Russische tandem met 6-1 en 6-1 van het Amerikaans-Nederlandse duo Desirae Krawczyk/Demi Schuurs.

Mertens en Kudermetova ontmoeten in de finale de Tsjechische titelverdedigers Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Zij haalden het eerder op de dag met 7-6 (7/5) en 6-2 van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko.

Vorig jaar versloegen Krejcikova en Siniakova Elise Mertens en de Taiwanese Hsieh Su-Wei in de finale van de WTA Finals. De Tsjechen trokken toen met 6-3 en 6-4 aan het langste eind.

Voor Mertens is het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind. Met de Chinese Shuai Zhang verloor ze ook nog de finales in Birmingham (WTA 250) en op Wimbledon.