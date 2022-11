Crisis bij KV Kortrijk is compleet: clubicoon Kristof D’Haene gaat in discussie met woeste fans en barst in tranen uit

Na een 3-1 nederlaag tegen KV Oostende is het code rood bij KV Kortrijk. De Kerels staan pas zestiende met 12 punten, op een degradatieplaats dus. Na de West-Vlaamse derby kookten de potjes bij de supporters dan ook over. Zelfs clubicoon en kapitein Kristof D’Haene moest het ontgelden.

Na de wedstrijd gingen de spelers van Kortrijk de meegereisde fans groeten. Al was ‘groeten’ veel gezegd. Ze gingen voor de aanhang staan en lieten de verwijten over zich komen na de tiende nederlaag in zestien competitiewedstrijden.

D’Haene was zichtbaar emotioneel en ging de boze supporters ook even toespreken. Hij maande ze aan om ermee op te houden, maar veel gehoor vond de KVK-kapitein niet. Toen enkele spelers naar binnen wilden gaan, maande hij hen wel aan om op het veld te blijven. Maar toen een paar supporters wel heel grof werden, ging D’Haene in discussie.

Het leverde ongeziene beelden op van een clubicoon die het evenzeer verkorven heeft bij de aanhang en in tranen moest weggetrokken worden door zijn ploegmakkers. De crisis bij KV Kortrijk is compleet, zoveel is duidelijk. De fans wachtten wat later de spelers en het bestuur ook nog eens op buiten het stadion. D’Haene nam opnieuw het woord, net als Faïz Selemani. Het bestuurd van de Kerels liet zich niet zien.

Al kreeg D’Haene op sociale media veel steun:

