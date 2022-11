Delphine Lecompte werd ooit gebeten door een hond, maar dat was haar eigen schuld: “Ik was een kind en had een schaar...”

Liesbeth Van Impe gaat opnieuw de strijd aan om de titel van De allerslimste mens ter wereld binnen te rijven tijdens de laatste finaleweek. Ze neemt het maandag op tegen Riadh Bahri en Delphine Lecompte. De laatste geeft tijdens de aflevering toe dat ze ooit werd gebeten door de hond van haar gezin, maar dat was naar eigen zeggen haar eigen schuld. “Ik was een kind...”, klinkt het. “En ik had een schaar...”