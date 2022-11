“Hier moet het stoppen. Twee tieners zijn om het leven gekomen in onze tuin”: ongeval tijdens Condroz Rally eist levens van jong koppel

Wat een hoogdag moest worden voor het Belgische racecircuit is geëindigd in een drama. Een rallyrijder ging tijdens de Condroz Rally uit de bocht, vloog over een muurtje en belandde in het publiek in Moha (Wanze). Twee jonge mensen kwamen om het leven. Nog een tiental anderen raakten gewond. “Geen ongeluk, wel moord”, zegt een buurtbewoonster, die de rally liefst ziet verdwijnen.