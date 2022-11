Een op de vier kleuterscholen zet kinderverzorger voor de klas

In een op de vier kleuterscholen staat niet altijd een leerkracht voor de klas, maar wordt die soms vervangen door een kinderverzorg(st)er. Vooral in Antwerpen en Oost-Vlaanderen heerst dat effect van het lerarentekort. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag op basis van cijfers die Vooruit-fractieleider in het Vlaams Parlement Hannelore Goeman opvroeg.

In het schooljaar 2017-2018 gebeurde het in 15,8 procent van de scholen, vorig schooljaar was dat al opgelopen tot 27,8 procent. Voor het voorbije schooljaar maakte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 23 miljoen euro vrij om extra kinderverzorgers in te zetten in de kleuterklas, met de bedoeling zorgtaken over te nemen van het onderwijspersoneel. “De bedoeling was dat ze daar kleuteronderwijzers zouden ondersteunen. Maar in de praktijk blijken ze ze vaak te vervangen”, zegt Goeman.

Minister Weyts zegt dat de overgrote meerderheid van die kinderverzorgers extra helpende handen zijn voor kleuterjuffen en -onderwijzers. “Een minderheid komt in de plaats van een kleuterjuf of -onderwijzer, als er niemand met een pedagogisch diploma gevonden kan worden”, aldus Weyts.