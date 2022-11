“Meta, moederbedrijf Facebook en Instagram, plant duizenden ontslagen”

Volgens de Amerikaanse krant zou het bij Meta om het meest substantiële sociaal plan in de sector kunnen gaan. Op 30 september telde Meta wereldwijd zowat 87.000 werknemers.

Bij de recente publicatie van de kwartaalresultaten gaf topman Mark Zuckerberg nog te kennen dat het personeelsbestand van de groep tegen eind 2023 niet zou toenemen, maar licht afnemen.

Meta zag de nettowinst in het derde kwartaal met 52 procent dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 4,4 miljard dollar. Het aandeel van de groep verloor een dag na de bekendmaking van de resultaten bijna een kwart van zijn waarde op Wall Street. In een jaar tijd zag Meta bijna 600 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgaan.