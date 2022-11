Snookericoon Ronnie O’Sullivan kroont zich voor de vierde keer tot Champion of Champions, ondanks maximumbreak van Judd Trump

Ronnie O’Sullivan heeft zich voor de vierde keer in zijn carrière tot Champion of Champions gekroond. In het Engelse Bolton versloeg hij in een klassieker Judd Trump met 10-6.

O’Sullivan (WS-1), die het toernooi in 2013, 2014 en 2018 al won, nam een blitzstart. Met breaks van 96, 103, 52, 52 en 88 snookerde hij een 6-1 voorsprong bij elkaar. Trump (WS-3), die in de eerste ronde Luca Brecel uitschakelde, moest tijdens de eerste zeven frames genoegen nemen met een 51 break. Voor de pauze potte Trump, de uittredende kampioen, echter een 147 maximum weg, meteen zijn zevende in zijn loopbaan en de tweede ooit op het Champion of Champions-toernooi.

Na de spelhervatting kon Trump met een 96 break milderen, maar O’Sullivan potte in frame tien een 106 break weg. In de volgende drie frames toonde Trump zijn betere snooker. Zonder dat O’Sullivan een punt scoorde, kon ‘The Ace in the Pack’ met breaks van 82 en 100 zijn achterstand herleiden tot een frame. O’Sullivan potte in de drie volgende frames echter breaks weg van 124, 85 en 81 voor een 10-6 overwinning.

Voor O’Sullivan was er een slordige 170.000 euro weggelegd. Trump moest het doen met 68.000 euro. Aan het Champion of Champions-toernooi nemen enkel spelers deel die het vorige seizoen een toernooi konden winnen. Er waren dan ook geen rankingpunten te verdienen.