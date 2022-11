Jan Vertonghen geblesseerd aan de kuit, maar schade lijkt mee te vallen: “Hij wilde geen risico’s lopen”

Jan Vertonghen (35) deed iedereen even schrikken. De verdediger moest de opwarming staken met last aan de kuit en dat tien dagen voor de afreis naar het WK. Pas vandaag zullen onderzoeken de ernst van de blessure bepalen, maar iedereen hoopt dat het meevalt. “Jan wilde geen risico’s lopen”, zei Veldman.

Hij had hard uitgekeken naar het duel met zijn maatje Toby Alderweireld. Ze hadden zo vaak samengespeeld en stonden nu pas voor de vierde keer tegenover elkaar. Alleen kwam het zover niet. In de opwarming begon Vertonghen te grimassen en aan zijn kuit te voelen. Hij moest naar binnen en verscheen niet aan de aftrap. “Jan is niet meer van de jongsten”, aldus RSCA-coach Veldman. “We hebben donderdag gespeeld en dan moet hij zelf bepalen of hij dat beetje stijfheid eruit kan lopen. Dat leek goed te zitten, net als zijn hydratatie. Alleen voelde hij iets toen de intensiteit van de opwarming werd opgedreven. Jan kent zijn lichaam goed en wilde geen risico’s meer lopen.”

Logisch. Donderdag maakt Roberto Martinez zijn WK-selectie bekend en de dinsdag nadien vliegen de Rode Duivels naar het Midden-Oosten. Zoals veel internationals wil de verdediger nu geen gekke dingen meer doen. Het WK is te belangrijk. “Ik sprak Jan niet meer na de match, maar hoop echt dat het meevalt”, gaf ook Alderweireld mee.

Vertonghen is niet alleen onze recordinternational, hij is ook een defensieve linkspoot. Op die positie is er geen weelde aan alternatieven. Ja, de eerste keuze lijkt Arthur Theate, maar daarna kom je al snel uit bij Hannes Delcroix. Die laatste deed het op de Bosuil wel goed op de positie van Vertonghen, maar om hem nu meteen een echte kandidaat-Rode Duivel te noemen? “Toen Jan geblesseerd uitviel, moesten we snel schakelen”, sprak Delcroix. “Maar we hebben voor de tweede match op rij de nul gehouden.”

Debast defensieleider

Toen Vertonghen naar de bus stapte, leek de schade mee te vallen. Zijn WK lijkt vooralsnog niet in gevaar. Zonder Vertonghen en Hoedt werd Zeno Debast wel gepromoveerd tot defensieleider en die acteerde sterk. Diens WK-kansen verhogen. De paars-witte organisatie stond er, maar offensief was er amper gevaar. “Mijn jonge spelers reageerden volwassen toen Vertonghen uitviel”, besloot Veldman. “We speelden een constante wedstrijd waarin we goed standhielden. Alleen moeten we ook voetballen om een goal te maken en niet om de bal zo veel mogelijk naar elkaar te spelen. Soms moeten we sneller de trekker overhalen.”