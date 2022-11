Dringt een wintertransfer zich op voor Wesley Hoedt? “Dat zal de club moeten bepalen met zijn entourage”

Wesley Hoedt (28) heeft zijn ploeg in de steek gelaten. Aangezien Vertonghen uitviel, kon hij wellicht spelen op Antwerp, maar de Nederlander kon niet verkroppen dat hij in Silkeborg op de bank zat en maakte stampij. Hoedt werd uit de selectie gezet en nu moet hij individueel trainen. Einde verhaal? “De club moet dat bepalen met zijn entourage.”

Hij kan journalisten lang aanstaren en minachtend aankijken. Toen de media onlangs toegelaten waren op de training van Anderlecht beet Wesley Hoedt ons toe: “Idioten.” De verdediger had ons na zijn wissel op Mechelen al eens aangesproken om te melden dat hij helemaal geen haat-liefdeverhouding had met Refaelov, maar kort daarna maakte hij wel ambras met Rafa op Standard.

Hoedt speelde vorig seizoen – op een schorsing na – zowat elke minuut voor Anderlecht en ook deze jaargang kwam hij – tot dit weekend – in elke wedstrijd in actie. Toch is hij een speler die zich belangrijk moet/wil voelen. Toen Anderlecht afgelopen zomer Vertonghen haalde op het einde van de transfermarkt, belde zijn manager nog naar de club om eventueel een transfer voor Hoedt te regelen. De Nederlander wilde de defensieleider zijn. Helaas daalde zijn niveau de afgelopen maanden. Hoedt bleef wel hard trainen, maar kreeg steeds meer kritiek. Hij voetbalde zelf allesbehalve foutloos, maar wees ook naar anderen. Mazzu twijfelde nog lang om hem eens te wisselen, maar Robin Veldman is genadelozer. Vorige week op Silkeborg vloog hij eruit. “Ik kies voor een viermansdefensie en centraal op links gaat mijn voorkeur dan uit naar Vertonghen”, aldus Veldman.

© BELGA

Het ego van Hoedt had daar last mee. Twee keer begon hij dit seizoen als wisselspeler, maar dat was blijkbaar al te veel. Hij wilde een gesprek met de leiding en dat deed de spanning toenemen. “Wes wilde graag een gesprek en dat was niet zo’n fijn gesprek”, vervolgde Veldman. “Hij reageerde zwaar. Ikzelf wilde de rust in ons elftal bewaren en Antwerp voorbereiden met jongens die wel meewerken.”

Transfer in januari?

De voormalige Nederlandse international moet sinds zaterdag individueel trainen. Door het uitvallen van Vertonghen had hij nochtans kans gemaakt op een basisplaats op Antwerp. Is er nog een weg terug? Anderlecht speelt voor het WK nog tegen Lierse in de beker en tegen Genk, maar heeft Hoedt nog toekomst bij RSCA? “Dat zal de club moeten bepalen met zijn entourage”, besloot Robin Veldman. Dat klinkt weinig hoopgevend voor Hoedt. De speler heeft wel nog een contract tot 2025, maar ook een stevig loon. Voor een rehabilitatie zal vooral nederigheid nodig zijn. Zo niet is een transfer in januari niet uitgesloten. Welke ploeg zou zich dan melden?

(jug)