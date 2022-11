Wie loot Club Brugge in de 1/8ste finales van de Champions League? U hoopt alvast op Tottenham of Benfica als tegenstander

Maandagmiddag wordt er in Nyon geloot voor de volgende ronde van de Champions League en weten we tegen welke Europese klepper blauw-zwart zijn borst mag natmaken. Wij vroegen wie u graag uit de trommel ziet komen als tegenstander van Club Brugge. Dat mag volgens u Tottenham Hotspur of Benfica zijn. Napoli ziet u dan weer liever niet naar Jan Breydel afzakken.

Morgen weten we wie Club Brugge in de ogen kijkt in de 1/8ste finales van de Champions League. De Bruggelingen verrasten vriend en vijand door al na vier speeldagen zeker te zijn van de volgende ronde. De groepswinst gaf het op de slotspeeldag nog uit handen, maar dat maakt de prestatie er niet minder om.

Wat de uitslag van de loting ook mag zijn morgen, Club Brugge toonde al tegen Atlético Madrid en Porto dat het niet bij voorbaat kansloos is tegen Europese topploegen. Al ziet u toch liever geen absolute topclub naar Jan Breydel trekken.

Als het van u afhangt dat neemt blauw-zwart het op tegen Tottenham Hotspur. Dat bleek uit onze poll op de website van Het Nieuwsblad. Maar liefst 36% van de stemmers ziet de komst van Harry Kane wel zitten. Al mag het ook Benfica (24% van de stemmers) zijn.

Wie u het liefst mijdt, is Napoli. De Italianen bezoemden angst in door zowel tegen Ajax als Liverpool stevig uit te halen en zo de groepswinst te pakken. Afwachten of Club Brugge morgen ook Napoli ontwijkt.

Uitslag poll:

Tottenham 36%Benfica 24%Manchester City 12%Bayern München 8%Real Madrid 8%Chelsea 7%Napoli 5%