Vrouwen zijn geen puppy’s, zegt de paus

“Vrouwen in het Vaticaan hebben bewezen dat ze betere managers kunnen zijn dan mannen”, dat zegt paus Franciscus. Hij hekelt ook een teveel aan mannelijk chauvinisme in de rooms-katholieke kerk en in de samenleving in het algemeen.

“Ik heb gemerkt dat telkens een vrouw een positie met verantwoordelijkheid krijgt in het Vaticaan, de zaken verbeteren.” Paus Franciscus antwoordde ontwijkend maar opmerkelijk toen hij gevraagd werd naar zijn mening over de vrouwen in de voorhoede van de protesten in Iran. Tijdens de persconferentie in het vliegtuig, op de terugweg van zijn vierdaagse reis naar Bahrein, greep hij die vraag aan om zijn mening over vrouwen te geven. In het bijzonder de vrouwen in zijn omgeving.

Hij prees zuster Raffaella Petrini, als secretaris-generaal de machtigste vrouw in het Vaticaan. Ze heeft de leiding over zo’n 2.000 werknemers en staat aan het hoofd van onder meer de politie, de post en de musea in de kleine stadstaat. “De dingen zijn ten goede veranderd”, zei hij, verwijzend naar de managementskills van Petrini, die hij eind vorig jaar aanstelde. Petrini is een hoogopgeleide vrouw met ervaring als universitair docent.

Hij roemde ook de impact van vijf andere vrouwen die hij aanstelde, zij houden toezicht op de financiën van het Vaticaan. “Dat is een revolutie omdat vrouwen weten hoe ze de juiste weg kunnen vinden naar vooruitgang.”

Franciscus veroordeelde mannelijk chauvinisme en erkende dat er nog steeds te veel van was over de hele wereld. “Vrouwen zijn een geschenk. God heeft de man niet geschapen en hem daarna een puppy gegeven om mee te spelen. Hij heeft man en vrouw geschapen als gelijken”, zei hij.

Weliswaar gelijken waarvan de ene helft wel en de andere niet priester kan worden.