Jong Genk geeft punt uit handen op Het Lisp

Jong Genk blijft hekkensluiter in 1B na een nederlaag tegen Lierse. De Limburgers leken een punt uit de brand te slepen, maar gingen in de absolute slotfase onderuit: 4-2.

Beide teams verloren hun wedstrijd op de vorige speeldag met 3-0. Tom Van Imschoot wisselde bij Lierse Kempenzonen Laes en Tabekou voor Walbrecq en Poelmans Lierse Kempenzonen. Jong Genk-trainer Hans Somers bracht Dierckx en Arabaci voor Didden en Castro.

De eerste kans was voor Lierse, maar doelman Leysen pareerde het schot van Rocha. Aan de overzijde profiteerde Andras Németh van gestuntel van Raemaekers om Jong Genk op een 0-1-voorsprong te brengen. Op het half uur werd Godts in de zestien gehaakt door De Schrijver, maar ref Simonini zag er geen penalty in.

De Limburgers leken met deze stand de rust in te gaan, tot Lierse de situatie net voor rust volledig omkeerde. Eerst devieerde Dierckx met het hoofd ongelukkig een vrije trap in eigen doel. Twee minuten later verschalkte Rocha de Genkse defensie om de 2-1-ruststand op het bord te zetten.

Somers wisselde Ouattara aan de rust voor Didden. Even voorbij het uur zette Godts Németh alleen voor doel, maar de Hongaarse spits kreeg het leer niet voorbij doelman Delanghe. Diezelfde Németh kopte nog een hoekschop van Geusens tegen de lat. Tien minuten voor tijd kopte Mika Godts de gelijkmaker tegen de touwen. Een punt zat erin, maar Van Acker schoot de Genkse hoop net voor affluiten aan diggelen. Libert maakte er in blessuretijd nog 4-2 van.

Jong Genk blijft laatste en ontvangt volgende speeldag KMSK Deinze.

LIERSE KEMPENZONEN: Delanghe – De Schrijver, Raemaekers, Pupe, Walbrecq (69’ Tabekou) – Van Acker (90+3’ Libert), De Schryver (90+1’ Gillekens) – Poelmans, Vekemans (69’ Brebels), Schouterden (90+1’ Laes) – Rocha.

JONG GENK: Leysen – Rommens, Ouattara (46’ Didden), Dierckx, Carstensen (61’ Martens) – Bangoura, Geusens, Arabaci – Godts (85’ Nuozzi), Németh (75’ Diawara), Galarza (61’ Swerts).

DOELPUNTEN: 10’ Németh 0-1, 43’ Dierckx (owngoal) 1-1, 45’ Rocha 2-1, 80’ Godts 2-2, 87’ Van Acker 3-2, 90+4’ Libert 4-2.

SCHEIDSRECHTER: Matonga Simonini.

(YC)