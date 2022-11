Neen, een gebrek aan inzet kan AA Gent niet aangewreven worden. En ja, Hugo Cuypers is een gouden aankoop: de 2-0 tegen Club Brugge onderstreepte het gelijk van Hein Vanhaezebrouck. Want hoe klop je anders een ploeg die in de Champions League imponeert en over pakken meer centen verdient? Door ze te overpoweren.