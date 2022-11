Is de eindstrijd om Cherson ingezet? Oekraïners rukken op, maar betalen er een zeer hoge prijs voor

Is de eindstrijd om de Oekraïense stad Cherson ingezet? Terwijl het Oekraïense leger traag richting de stad oprukt, lijkt de Russische aanwezigheid in de stad af te nemen. De strijd om de stad is van de bloedigste gevechten sinds de start van de oorlog. “We moeten vaststellen dat de Oekraïners op het terrein een zeer hoge prijs betalen voor de vorderingen die ze maken.”